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Происшествия

На заводе в Уфе тушат пожар более 120 спасателей

20:40, 25.01.2021
На заводе в Уфе тушат пожар более 120 спасателей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В Уфе пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Уфаоргсинтез» тушат более 120 спасателей. В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован.

На производстве горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый уровень сложности. На месте работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе, передает «РИА Новости».

Взрыв на заводе произошел сегодня вечером.

ПроисшествияОбщество Башкортостан
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