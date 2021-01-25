На заводе в Уфе тушат пожар более 120 спасателей
В Уфе пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Уфаоргсинтез» тушат более 120 спасателей. В результате инцидента один человек погиб, еще один госпитализирован.
На производстве горят две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке. Пожару присвоили четвертый уровень сложности. На месте работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе, передает «РИА Новости».
Взрыв на заводе произошел сегодня вечером.ПроисшествияОбщество Башкортостан
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