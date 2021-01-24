В Татарстане за сутки зарегистрированы 86 новых заразившихся COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрированы еще 86 заболевших коронавирусом. Таким образом с начала пандемии в республике зафиксирован 15 451 случай COVID-19.

Из них 4 — завозные, 82 — контактные. 29 человек госпитализированы, 57 получают лечение на дому.

В Казани выявлен 41 заразившийся, в Набережных Челнах — 9, в Нижнекамском районе — 5.

Число выздоровевших за сутки составило 98 человек, передает татарстанский штаб по борьбе с распространением коронавируса. Общее количество выздоровевших составляет 11 855 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что за весь период пандемии в республике коронавирус стал причиной смерти 237 человек.