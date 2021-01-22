В Кремле назвали недопустимыми призывы к участию в незаконных акциях детей и молодых людей

В московском Кремле придерживаются единой позиции относительно призывов к участию в незаконных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального: «в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопустимо провоцировать участия в несогласованных акциях детей, подростков и других лиц, пишет RT.

При этом Песков обратил внимание, что руководство российских университетов может негативно оценить участие студентов в подобных мероприятиях, но отметил, что это «личное дело студентов».

Фото: instagram.com/navalny

Напомним, в МВД по РТ предупредили татарстанцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января: сотрудники правоохранительных органов будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.



Также сторонников Навального о недопущении проведения незаконных акций и митингов предупредило Управление МВД РФ по Казани.

Помимо этого, в Татарстане возбудили уголовное дело по факту распространения призывов к массовым беспорядкам на несогласованной уличной акции 23 января.

Татьяна Демина