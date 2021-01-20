Казанских активистов предостерегли от проведения незаконных акций в поддержку Навального
Казанских сторонников российского оппозиционера Алексея Навального предупредили о недопущении проведения незаконных акций и митингов. Документ издан в связи с планирующимися по всей России акциями в поддержку арестованного, сообщает в telegram-канале правозащитная организация «Апология протеста».
Предупреждение о незаконности проведения несогласованных массовых мероприятий вынесли в Управлении МВД РФ по Казани. Документ подписан заместителем начальника полиции по общественной охране Сергеем Чанкиным.
Напомним, 18 января Навального арестовали на 30 суток. 17 января он прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления.
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