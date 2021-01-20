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Казанских активистов предостерегли от проведения незаконных акций в поддержку Навального

12:39, 20.01.2021 2
Казанских активистов предостерегли от проведения незаконных акций в поддержку Навального
Фото: instagram.com/navalny

Казанских сторонников российского оппозиционера Алексея Навального предупредили о недопущении проведения незаконных акций и митингов. Документ издан в связи с планирующимися по всей России акциями в поддержку арестованного, сообщает в telegram-канале правозащитная организация «Апология протеста».

Предупреждение о незаконности проведения несогласованных массовых мероприятий вынесли в Управлении МВД РФ по Казани. Документ подписан заместителем начальника полиции по общественной охране Сергеем Чанкиным.

Источник: t.me/apologia

Напомним, 18 января Навального арестовали на 30 суток. 17 января он прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:50
    хорошо,что пока гулять еще можно.
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  • Анонимно 13:36
    теперь я знаю что буду делать 23 го пойду пороть Навальнят
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