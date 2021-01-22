В МВД по Татарстану предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Фото: Максим Платонов

В МВД по Татарстану предупредили жителей республики об ответственности за участие в запланированных на 23 января несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.



Фото: Максим Платонов

МВД по Татарстану призывает татарстанцев не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях и соблюдать законные требования сотрудников полиции.

В ведомстве обратили внимание, что ответственность предусмотрена и за распространение в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях.



Ранее сторонников Навального о недопущении проведения незаконных акций и митингов предупредило Управление МВД РФ по Казани.

Татьяна Демина