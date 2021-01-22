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В МВД по Татарстану предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

10:23, 22.01.2021
В МВД по Татарстану предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Фото: Максим Платонов

В МВД по Татарстану предупредили жителей республики об ответственности за участие в запланированных на 23 января несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Фото: Максим Платонов

МВД по Татарстану призывает татарстанцев не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях и соблюдать законные требования сотрудников полиции.

В ведомстве обратили внимание, что ответственность предусмотрена и за распространение в СМИ, интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях.

Ранее сторонников Навального о недопущении проведения незаконных акций и митингов предупредило Управление МВД РФ по Казани.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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