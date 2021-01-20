Татарстан выделит на ремонт водопровода и площадок ТКО в садоводческих товариществах 150 млн рублей

Кабмин Татарстана утвердил объем финансирования ремонта водопровода и площадок ТКО в садоводческих товариществах республики в 2021 году. На эти цели бюджет республики потратит 150 млн рублей.

Согласно распоряжению правительства РТ, на ремонт систем хозяйственно-бытового водоснабжения из этих денег пойдет 140 млн рублей. На контейнерные площадки для сбора мусора будут выделены 10 млн рублей.

Главным распорядителем средств определено Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, следует из документа. Заказчиком работ выступит Главное управление инженерных сетей РТ.

Летом 2020 года «Реальное время» писало, что из-за аномальной жары в садоводческих товариществах и коттеджных поселках под Казанью начались массовые перебои с водопроводной водой.

