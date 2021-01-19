«Ак Барс» в овертайме проиграл рижскому «Динамо» в матче КХЛ
«Ак Барс» дома в овертайме проиграл рижскому «Динамо» (4:5от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Команды дважды устраивали голевую перестрелку по ходу первого и третьего периодов. Дублями в составе казанцев отметились нападающие Сафонов и Лукоянов.
А мы уже видели что-то похожее! pic.twitter.com/WZ6Y4jn5Hy— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 19, 2021
Основное время игры закончилось ничейным счетом. В овертайме хозяева не смогли реализовать большинство, на что рижане ответили решающим голом Лайпона.
По ходу игры тренерский штаб «Ак Барса» поменял вратаря. На исходе 4-й минуты вместо Билялова на льду появился Рейдеборн.
В параллельной игре в Нижнем Новгороде нижнекамский «Нефтехимик» разгромно уступил «Торпедо».
«Ак Барс» — «Динамо» Рига — 4:5 от (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы:
0:1 Шваненберг (Мамчицс, Рих. Букартс, 01:10)
1:1 Сафонов (Журавлев, Юдин, 01:26)
2:1 Сафонов (Педан, Галимов, 03:18)
2:2 Скарлетт (Лайпон, Рих. Букартс, 04:42, 5х4)
3:2 Лукоянов (Зарипов, Глухов, 34:30)
3:3 Рих. Букартс (Майоне, Лайпон, 47:34, 5х4)
3:4 Столяров (Лайпон, 54:51)
4:4 Лукоянов (Зарипов, 56:01)
4:5 Лайпон (64:52).
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