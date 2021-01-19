«Нефтехимик» проиграл на выезде «Торпедо» со счетом 1:7
«Нефтехимик» разгромно проиграл на выезде нижегородскому «Торпедо» (1:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамская команда первой открыла счет на 3-й минуте встречи усилиями Хайруллина. После этого хозяева перехватили инициативу и довели дело до разгрома.
Крупно и уверенно обыгрываем «Нефтехимик»— ХК Торпедо (@torpedonn) January 19, 2021
Всех болельщиков с красивой победой! pic.twitter.com/2W9wnbr9Ng
В составе «Торпедо» сразу семь хоккеистов отметились заброшенными шайбами. В активе нападающего Шенфельда 3(1+2) набранных очка.
Напомним, ранее «Нефтехимик» досрочно расторг контракт с вратарем Барулиным.
«Торпедо» — «Нефтехимик» — 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Хайруллин (Гудачек, Энлунд, 03:15)
1:1 — Пайгин (Шенфельд, 11:34)
2:1 — Жафяров (Чехович, 14:44)
3:1 — Ручкин (Терри, 15:19)
4:1 — Михеев (Ураков, Перескоков, 16:40)
5:1 — Шенфельд (Пайгин, Белевич, 21:45, бол.)
6:1 — Миле (Чехович, Перескоков, 26:34)
7:1 — Клус (Шенфельд, Орлов, 41:52).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым