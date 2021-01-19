В ГСИ пройдет лекция о Назибе Жиганове и его современниках

Фото: Максим Платонов (архив)

21 января в Галерее современного искусства пройдет лекция «Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции его времени», посвященная 110-летию со дня рождения великого татарского композитора. Лекторий музея приглашает всех желающих — вход на лекцию будет свободным.

Фото: ГМИИ РТ

Торжественные празднования, посвященные юбилею Назиба Жиганова, начались в Казани в день его рождения. 15 января в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева силами Казанской консерватории прошел большой концерт, на который приехали гости из Москвы — президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов и сын композитора Иван Жиганов. На концерт пришли коллеги и ученики первого ректора консерватории Назиба Жиганова.

Кадр с концерта. Фото: Максим Платонов (архив)

— Это был очень требовательный руководитель, причем не только к подчиненным, но в первую очередь к себе. Меня Назиб Гаязович пригласил работать в Казань, когда я еще был студентом четвертого курса Ленинградской консерватории. Помню музыкальные четверги, которые мы устраивали каждую неделю, когда еще Союз композиторов находился на территории консерватории. Это очень стимулировало нас — каждый преподаватель должен был вести, кроме педагогической, еще и активную творческую жизнь — писать музыку, и научную деятельность. Если какая-то из этих сторон «провисала», ректор очень негодовал. Приходилось соответствовать, подтягиваться и работать с полной самоотдачей, — рассказал «Реальному времени» в день юбилея великого татарского композитора декан факультета татарского музыкального искусства Казанской консерватории профессор Сагит Хабибуллин.

К празднованиям присоединяется и Государственный музей изобразительного искусства Татарстана. Музыковед Эльвира Камалова расскажет о том, как строилась молодая национальная музыкальная культура, о месте Жиганова в этом историческом процессе, а также о творческих связях композитора с другими видными деятелями национальной культуры.



Анна Тарлецкая