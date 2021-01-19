Утренние пробки в Казани достигли 9 баллов

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Утро в Казани снова началось с пробок. 19 января, по данным сервиса «Яндекс.карты», пробки достигли 9 баллов.

Затор образовался на перекрестке Проспекта Победы с ул. Рихарда Зорге, недалеко от перекрестка в сторону Метро Горки произошла авария. На перекрестке ул. Проспект победы с ул. Минской движение затруднено из-за аварии в среднем ряду. Затор образовался еще и на ул. Фучика. Сильные пробки на ул. Гвардейской, ул. Братьев Касимовых и Хусаина Мавлютова.

Авария произошла также на перекрестке ул. Даурской и ул. Павлюхина, затор образовался на перекрестке ул. Павлюхина с ул. Нурсултана Назарбаева. Заторы образовались также на проспекте Универсиады и на ул. Танковой. Тяжелая дорожная обстановка наблюдается на ул. Ершова и ул. Карла Маркса.

В последнее время пробки на дорогах Казани наблюдаются часто. Так, утро 18 января началось с 8-балльных пробок, вечером того же дня пробки достигли 10 баллов.