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В Казани утро началось с 8-балльных пробок

08:15, 18.01.2021
В Казани утро началось с 8-балльных пробок
Фото: скриншот

В Казани в понедельник утром 18 января наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы из-за ДТП образовались на ул. Николая Ершова, ул. Аделя Кутуя, ул. Нурсултана Назарбаева. Заторы образовались на проспекте Победы, ул. Рихарда Зорге, на ул. Гвардейской, на Сибирском тракте, ул. Патриса Лумумбы, ул. Аграрной.

Ранее сообщалось о 7-балльных пробках в субботу днем.

Общество Татарстан
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