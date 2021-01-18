В Казани пробки достигли 10 баллов

Вечером в понедельник пробки достигли 10 баллов. Движение затруднено по большинству крупных улиц города.

Большой затор наблюдается на проспекте Победы и улице Академика Арбузова, следует из данных сервиса «Яндес.Пробки».

Проблемы с трафиком отмечаются на улицах Достоевского и Аделя Кутуя. Традиционно стоят улицы Ершова и Вишневского.

В центре города пробки охватили улицы Право- и Лево-Булачную, Бурхана Шахиди и Московскую.

Красным помечены улицы Техническая, Нурсултана Назарбаева и Тимер Юл.

На Кировской и Кремлевской дамбах также образовались заторы. Стоят Тэцевская и часть Беломорской, Мамадышский и Сибирский тракты.

С начала года в Казани выпало 158% от месячной нормы января, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии председатель Комитета внешнего благоустройства татарстанской столицы Игорь Куляжев. Дорожникам не хватает рабочих рук для своевременной уборки снега.



Евгений Калашников