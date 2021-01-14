В Казани на улице Баумана упала новогодняя инсталляция

Фото: скриншот

В центре Казани, на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского, обрушилась новогодняя инсталляция, сообщает telegram-канал Mash Iptash.

При падении конструкции никто не пострадал. На месте происшествия рабочие устраняют последствия обрушения инсталляции.

скриншот

На данный момент в Казани наблюдается сильная метель. В целом по Татарстану из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.

Татьяна Демина