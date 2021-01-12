В ВОЗ считают, что в этом году мир не достигнет коллективной иммунизации
Человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. В некоторых странах останутся незащищенные от вируса люди. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.
Она призвала к соблюдению мер безопасности как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация людей из группы риска, передает «РИА Новости».
Сваминатан подчеркнула, что еще год назад сложно было представить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса в мире и посоветовала быть терпеливыми.
Ранее специалисты ВОЗ оценили опасность нового «японского» штамма коронавируса.
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