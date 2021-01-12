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В ВОЗ считают, что в этом году мир не достигнет коллективной иммунизации

01:24, 12.01.2021
В ВОЗ считают, что в этом году мир не достигнет коллективной иммунизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Человечество не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. В некоторых странах останутся незащищенные от вируса люди. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Она призвала к соблюдению мер безопасности как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация людей из группы риска, передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Сваминатан подчеркнула, что еще год назад сложно было представить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса в мире и посоветовала быть терпеливыми.

Ранее специалисты ВОЗ оценили опасность нового «японского» штамма коронавируса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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