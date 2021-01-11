Главное о коронавирусе на 11 января: «британский» штамм в России, прогнозы от ученого КФУ

Пандемия пойдет на спад весной-летом

В Татарстане зарегистрировано 90 заболевших COVID-19. Два случая являются завозными, 88 — контактные. 23 пациента госпитализированы, 67 получают лечение на дому.



Всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 14 273 случая заражения коронавирусом.



По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровел 11 041 человек, в том числе 18 за минувшие сутки. Умерли за весь период 207 человек.



За предыдущие сутки в Татарстане от COVID-19 выздоровели 120 человек.

За предыдущие сутки в Татарстане выздоровели от коронавируса 120 человек.



Врач КФУ Альберт Ризванов предположил, что уже к весне этого года большинство россиян будут иметь иммунитет к коронавирусу. К этому времени пандемия уже не будет носить массовый характер.



Фото: Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора подало в суд на блогера Дамира Манжукова. В ведомстве посчитали порочащим деловую репутацию видео, где мужчина критикует ситуацию с тестами на коронавирус и называет ведомство «росдурнадзором».

За праздники в Челнах коронавирус выявили у 83 человек. Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев рассказал, что на сегодня в автограде зарегистрировано 1 456 случаев COVID-19.

Бизнесмен из Казани требует 1,1 млн рублей с Стаса Михайлова. Тот забрал деньги за концерт в столице Татарстана, но мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса.

Фото: kzn.kassir.ru

«Британский» штамм в России

За последние сутки в России выявлены 23 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 786 человек. Таким образом, общее число случаев выросло до 3 425 269 с начала пандемии, а выздоровевших — до 2 800 675 человек.



За сутки зафиксировано 436 смертей в результате COVID-19. За весь период в России от коронавируса умерли 62 273 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 93,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 383 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 625 950 человек.

В России зафиксирован первый случай «британского» штамма коронавируса. Этот вид вируса оказался у россиянина, прибывшего из Великобритании. Обнаружили его еще в декабре.



На фоне пандемии бюджет Новосибирской области недополучил 8,5 млрд рублей. Выпадающая часть связана с коронавирусом: снизились выплаты по налогам, заявляют в руководстве региона.

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Приморье увеличат более чем в два раза. В регион поступили две вакцины — «Эпиваккорона» и «Гаммковидвак».

В России уже 1,5 млн человек привились вакциной «Спутник V». В РФПИ утверждают, что сильной аллергической реакции на препарат не выявлено.

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заразился коронавирусом.

Фото: Екатерина Эстер / nao24.ru

Петербург вернет школы к очной форме обучения после каникул. При этом у родителей сохраняется возможность выбрать и смешанный формат обучения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал слухи о вакцинации Владимира Путина. По словам Пескова, глава государства до сих пор не сделал прививку.

«Вакцинный национализм»

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 90 279 510 человек, 1 934 786 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 406 816). На второй строчке — Индия (10 466 595), на третьей — Бразилия (8 105 790). Россия на четвертом месте (3 366 715, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 081 368).



Больше всего смертей зафиксировано в США (374 322). За ними следуют Бразилия (203 100), Индия (151 160), Мексика (133 706) и Великобритания (81 576).

В Японии обнаружили новый штамм коронавируса, который завезли из Бразилии. Мутация отличается от ранее выявленных в Великобритании или ЮАР.



«Британский» штамм был обнаружен в Мексике и Латвии. Около полусотни стран входят в список государств, где уже заметили новый вид вируса.

Личный врач папы Римского скончался от последствий заражения коронавирусом.

Фото: unionesarda.it

Эксперты ВОЗ поедут в Китай для расследования причин появления COVID-19 на этой неделе. Ожидается, что они приедут 14 января.

Появились слухи о планах властей Ливана закрыть страну из-за пандемии. На неделю ввести полный локдаун рекомендовал межведомственный штаб по борьбе с ковидом.

В Минздраве Франции рассказали, что власти пока не собираются в третий раз объявлять карантинные ограничения. При этом рассматриваются разные методы борьбы с распространением коронавируса.

Ученые из ФРГ утверждают, что совершили открытие, позволяющее создать эффективное лекарство от COVID-19. Они нашли в организме человека фермент, без которого коронавирус будет размножаться значительно медленнее.

Более 90 млн человек в мире заразились коронавирусом. В результате болезни умерли уже почти 2 млн человек.

Фото: wikimedia.org

Сестра Джорджа Буша-старшего умерла от осложнений, вызванных COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стремление богатых стран обеспечить вакциной от коронавируса свой народ. Он назвал конкуренцию между успешными государствами «вакцинным национализмом».

Евгений Калашников