В Татарстане за сутки выписали 120 человек, выздоровевших от COVID-19

В Татарстане за сутки выздоровели 120 человек, число выздоровевших достигло 11 023 человек, сообщает Минздрав республики.

За последние сутки в республике зарегистрирован 91 новый случай COVID-19, из них пять — завозные, 86 — контактные. 31 человек госпитализирован, 60 получают лечение на дому.

Всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 14 183 случая COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего заболевших в Казани — 53. Девять человек заболело в Аксубаевском районе, восемь — в Челнах, пять — в Нижнекамском районе, четыре — в высокогорском районе. По два заболевших в Буинском и Пестречинском районах, по одному — в Атнинском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тукаевском и Тюлячинском районах республики.



Напомним, вчера в Татарстане выявили 89 заразившихся коронавирусом человек.

Маргарита Головатенко