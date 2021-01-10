В России обнаружили первый случай «британского» штамма коронавируса
Впервые в России обнаружили разновидность коронавируса, выявленную в Великобритании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
Мутацию выявили у одного человека при обследовании вернувшихся из Великобритании россиян.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее.
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