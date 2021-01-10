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В России обнаружили первый случай «британского» штамма коронавируса

20:35, 10.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России обнаружили первый случай «британского» штамма коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Впервые в России обнаружили разновидность коронавируса, выявленную в Великобритании. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Мутацию выявили у одного человека при обследовании вернувшихся из Великобритании россиян.

realnoevremya.ru

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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