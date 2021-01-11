В Японии обнаружили новый штамм коронавируса из Бразилии

В Японии нашли новую мутацию коронавируса — ее обнаружили у четырех прилетевших из Бразилии человек. Мутация отличается от ранее выявленных в Великобритании или ЮАР. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новый штамм обладает мутацией N501Y в контактном участке белка-шипа (есть в «британском» и «южноафриканском» штаммах) и мутацией E484K в белке-шипе, которая есть только в «южноафриканском» штамме. Однако у нового варианта нет «выпадений» аминокислот в ряде позиций. Подчеркивается, что на данный момент сложно оценить уровень степень заразности нового штамма и его патогенность.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ученые рассказывали об опасности «нигерийского» штамма коронавируса.

Маргарита Головатенко