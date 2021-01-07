Новогодний уик-энд с пользой для здоровья: куда поехать за зимними приключениями в России

Зимние каникулы — отличный повод выбраться из дома и отправить в небольшое путешествие. Страх заболеть коронавирусом можно оставить дома: специалисты заверили, что на открытом воздухе риск заразиться существенно ниже, чем в помещениях. «Реальное время» подобрало маршруты для зимних мини-путешествий по России. Одевайтесь теплее, собирайте компанию друзей и вперед за приключениями.

Горнолыжный курорт «Свияжские холмы»

Врачи советуют не забывать о физической активности в новогодний уик-энд. Провести его спортивно можно, например, в Татарстане на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». Курорт неоднократно входил в десятку лучших мест в России для катания на горных лыжах и сноубордах.

Арендовать спортинвентарь (горные лыжи, сноуборд, ботинки, палки, а также маску и шлем) можно непосредственно на месте. В новогодние праздники аренда комплекта сноуборд/горные лыжи категории В обойдется в 2,3 тысячи в день, категории А — в 2,8 тысячи в день, детям — 1,5 тысячи и 2 тысячи соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Обустроиться и отдохнуть в новогодние праздники на «Свияжских холмах» можно в гостиницах или в альпийских домиках.



Тур на Байкальский лед

Покататься на коньках по прозрачному космосу льда можно на озере Байкал. И это еще не все. Гостям Бурятии предлагают насыщенную программу зимних путешествий от экстремальных экскурсий по ледяным гротам и тайге до катаний на лошадях и собачьих упряжках с возможностью насладиться зимними пейзажами.



Ледовый джиппинг, буерный спорт (катание по льду Байкала на ладовых каравеллах) и кайтинг, зимнее погружение под толщу льда — экстремальный отдых, который запомнится на весь 2021 год. Любители по-настоящему острых впечатлений могут отправиться в сплав на льдине от Байкала по Ангаре.

Ценник на такие зимние удовольствия варьируется от 1 тысячи рублей за экскурсию и от 7,9 тысяч рублей за байкальский тур. Проживание на время новогодних каникул стоит бронировать в гостиницах и отелях, кемпинги и базы отдыха, как правило, на зимний период закрываются.



Конная прогулка по зимнему Алтаю

Сполна надышаться морозным воздухом можно на конной прогулке по острову Патмос в республике Алтай. Путешественникам обещают пикник в кедровом лесу и на Голубых озерах, катание на сноутюбах с гор и т.д.

Перевалы, горные вершины и пустыри — идеальная обстановка для релакса после долгого пребывания в городских джунглях и самоизоляции в четырех стенах. Привлекателен для зимнего путешествия Алтай и живописными пейзажи для новых фотографий в соцсети: Каракольские озера, долина реки Сугойне, Киндерлинская пещера и др.

Фото: bolshayastrana.com

Стоимость тура одному туристу обойдется от 35 до 47 тысяч рублей в зависимости от размера группы.



Эко-тропа здоровья

Любителям прогулок на свежем воздухе этой зимой следует отправиться в Крым на Боткинскую тропу здоровья. Гостям предлагают индивидуальную экскурсию длительностью в пять-шесть часов. Целебный воздух гор и сосновых лесов поспособствуют укреплению иммунитета в «ковидный» период.

Помимо получения пользы для здоровья туристы могут насладиться панорамными видами на зимнюю Ялту и пополнить запас знаний, прослушав во время прогулки биографию известного русского врача Боткина.



Стоимость такой оздоровительной прогулки по Крыму с экскурсоводом составит примерно 1-1,8 тысяч рублей за человека.



Каток на Полярном круге

Для морозоустойчивых любителей зимних забав будет интересно посетить Салехард, где расположены самые северные катки России. Это не только возможность продемонстрировать искусство фигурного катания в северные морозы, но и шанс насладиться северным сиянием.

Если вы не успели загадать желание под бой курантов, то есть еще один повод поехать в столицу Ямала. Именно там можно пересечь полярный круг на пути от аэропорта к Салехарду. По легенде, желание, загаданное при проезде через стелу «66 параллель», обязательно сбудется.

Татьяна Демина