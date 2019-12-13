Горнолыжный курорт «Свияжские холмы» в Татарстане вошел в десятку лучших мест для катания

Татарстанский курорт «Свияжские холмы» попал в десятку лучших мест в России для катания на горных лыжах. Рейтинг опубликовал туристический портал «ТурСтат».

В топе по популярности — курорт «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Абзаково» в Башкирии, «Сорочаны» в Московской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Солнечная долина» в Челябинской области. «Свияжские холмы» замыкают десятку лучших, передает портал.

В России более 3 млн людей увлекаются катанием на горных лыжах. Каждый год их количество увеличивается на 5—10%.

Ранее в Татарстане из-за погодных условий пришлось отложить начало лыжного сезона.