Минздрав РТ — антипрививочникам: «Население к возможности вакцинироваться относится благоприятно»

Далеко ли «плато»?

С конца ноября еженедельный и ежедневный прирост числа заболевших COVID-19 в Татарстане остается на уровне 0,8%, сообщила сегодня замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. За минувшие сутки выявлено 94 новых случая заболевания. О выходе на какое-либо «плато» Роспотребнадзор не говорит, но делает осторожные прогнозы о том, что на исходе зимы ситуация переменится в лучшую сторону.

— Мы не склонны к таким понятиям — «плато», не «плато». У нас сегодня идет стабилизация процесса, нет взрывного роста заболеваемости. Мы пока еще держимся на таком стабильно высоком уровне с небольшой тенденцией к снижению заболеваемости — мы это видим в совокупности ОРВИ. Сегодня мы (республика, — прим. ред.) уже на уровне эпидпорога, раньше он был превышен в два раза. […] Но трудно сказать, как заболеваемость поведет себя после праздника. Если все жители и приезжие будут соблюдать все меры предосторожности, то к январю—февралю мы можем увидеть снижение заболеваемости, — заявила сегодня Авдонина.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что число коек для заболевших COVID-19 в республике пока не планируют снижать, а система здравоохранения переходит на характерный для новогодних праздников усиленный режим работы. Работать будут и прививочные кабинеты — правда, Жаворонков призвал уточнять время работы по каждому из них, в новогодние праздники оно может меняться.

Как Минздрав и Роспотребнадзор критиковали антипрививочников

Напомним, что до февраля в Татарстан должно поступить 190 тысяч доз вакцины «Спутник V». Впрочем, как сегодня пояснил Жаворонков, следует учитывать, что одному пациенту необходимо две дозы — следовательно, провакцинироваться пока смогут только 95 тысяч человек. Однако, добавил Жаворонков, вакцина продолжит поступать и после февраля.

Кроме того, Жаворонков добавил, что к февралю в Татарстане, вероятно, удастся реализовать механизм записи на вакцинацию от коронавируса через сайт госуслуг.

Также в Татарстане идут пострегистрационные клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона» — по словам Авдониной, вторая прививка добровольцев ожидает в январе. Когда эта вакцина поступит уже в гражданский оборот, пока неизвестно.

Фото: tatar-inform.ru

В свете новостей о ходе вакцинации (как в Татарстане, так и за пределами республики) вновь встал вопрос об антипрививочном движении — например, в Свердловской области в минувшие выходные представители этого движения начали раздавать листовки с критикой вакцины. Сегодня же и Жаворонков, и Авдонина призывали антипрививочников к благоразумию.

— Да, есть движение антипрививочников, новости проходят. Однако здесь это не очень актуально, так как прививки носят добровольный характер. Комментировать это движение мы не можем, да и не должны. […] Посмотрите и интервью, и статьи на предмет побочных действий [вакцины], осложнений и так далее. Вы увидите, что для населения это безопасно, поэтому вакцина и получила доступ на рынок, — рассказал замглавы Минздрава Татарстана.

Жаворонков также добавил: в Татарстане население к возможности вакцинироваться от коронавируса относится благоприятно. Например, вчера в 21-й поликлинике провакцинировали пациентку в возрасте 92 лет: «Все прошло хорошо, состояние на данный момент удовлетворительное. Это лишнее свидетельство того, что процедура безопасна для населения», — констатировал он.

Авдонина обратила внимание, что с помощью вакцин человечество уже победило многие страшные болезни.

— Эффективность вакцинации доказана временем, а не каким-то движением, которое то возникает, то затухает. В Российской Федерации все прививки проводятся на добровольной основе. Если у данных граждан есть какое-то свое, ничем не подкрепленное решение не прививаться — это их право и их выбор.

При этом Авдонина отметила, что, «к сожалению», за пропаганду антипрививочных идей в России не предусмотрено наказание. «Но этот вопрос очень активно обсуждался, в том числе на уровне Госдумы. Вопрос действительно стоит очень актуально, и я думаю, что какие-то изменения все-таки у нас будут», — добавила она.

Александр Артемьев