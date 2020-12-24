Еще один гигантский бык из снега появился в Татарстане

Фото: соцсети

В Татарстане появилась еще одна снежная фигура символа наступающего года — быка. На этот раз ее слепили в Бугульме.

Фото фигуры быка из снега появилось в соцсетях. Жителям Бугульмы явно понравилось творчество неизвестного автора. Судя по кадрам, бык установлен недалеко от главной елки города.

Сообщается, что высота фигуры составила 4 метра. На изготовление ушло 35 КАМАЗов снега.

Ранее гигантская фигура быка из снега появилась в Зеленодольске.



Ольга Плешкова