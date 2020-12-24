Еще один гигантский бык из снега появился в Татарстане
В Татарстане появилась еще одна снежная фигура символа наступающего года — быка. На этот раз ее слепили в Бугульме.
Фото фигуры быка из снега появилось в соцсетях. Жителям Бугульмы явно понравилось творчество неизвестного автора. Судя по кадрам, бык установлен недалеко от главной елки города.
Сообщается, что высота фигуры составила 4 метра. На изготовление ушло 35 КАМАЗов снега.
Ранее гигантская фигура быка из снега появилась в Зеленодольске.
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