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Еще один гигантский бык из снега появился в Татарстане

15:13, 24.12.2020
Еще один гигантский бык из снега появился в Татарстане
Фото: соцсети

В Татарстане появилась еще одна снежная фигура символа наступающего года — быка. На этот раз ее слепили в Бугульме.

Фото фигуры быка из снега появилось в соцсетях. Жителям Бугульмы явно понравилось творчество неизвестного автора. Судя по кадрам, бык установлен недалеко от главной елки города.

Сообщается, что высота фигуры составила 4 метра. На изготовление ушло 35 КАМАЗов снега.

Ранее гигантская фигура быка из снега появилась в Зеленодольске.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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