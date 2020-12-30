«Таткабель» Эльбека Сафаева ушел с торгов почти за миллиард рублей

Покупатели «Таткабеля

Имущественный комплекс завода «Таткабель», входившего в холдинг «Инвэнт» Эльбека Сафаева, ушел с молотка. Три лота приобрели за общую сумму в 979 млн рублей.

Самый крупный лот приобрел предприниматель Руслан Бекмурзин. Землю под заводом, оборудование и инвентарь он купил за 890,9 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Всего в лот вошло более 1 400 наименований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бекмурзин являлся гендиректором и совладельцем зарегистрированного в Челябинской области ООО «Стройрост». Судя по истории торгов, предприниматель регулярно участвует в аукционах по продаже имущества банкротящихся компаний, в ряде случаев действуя на основании агентских договоров в интересах других лиц.

Два других лота, в которые объединена еще часть оборудования завода, достались ООО «Сектор», зарегистрированному в Москве. Компания заплатила за них 29,5 и 58,7 млн рублей соответственно. При этом «Сектор» также участвовал и в торгах по самому зданию завода.

Бенефициаром и гендиректором компании числится предприниматель Сергей Кувшинов, на которого также оформлено ООО «Приоритет». Корреспонденту «Реального времени» связаться с покупателями по номерам их компаний не удалось — телефоны оказались либо недоступны, либо уже не обслуживаются операторами.

В сентябре этого года конкурсный управляющий ООО «Таткабель» опубликовал отчет об оценке имущества предприятия. Фото: заводы.рф

Подешевел в 2,5 раза

В сентябре этого года конкурсный управляющий ООО «Таткабель» опубликовал отчет об оценке имущества предприятия. Тогда оказалось, что завод на самом деле в 2,5 раза дешевле своей балансовой стоимости: только 847,4 млн рублей вместо 2,1 миллиарда.

В основном рыночная стоимость имущества пересматривалась в сторону понижения, но есть и исключения. Например, газовый погрузчик R70-40Т по балансу оценивался в 84 рубля, а его рыночная стоимость составила 441,1 тысячи рублей. Кроме земли, зданий предприятия и оборудования в перечне имущества попались и несколько автомобилей.

Начальная процедура банкротства в отношении предприятия была введена в июле 2019 года. Она тянулась больше года, в начале сентября 2020-го «Татакабель» был признан несостоятельным.

«Газпромбанк» требовал от холдинга «Инвэнт» 2,9 млрд рублей. К «Таткабелю» банк предъявил требования на 2,7 млрд рублей. «Реальное время» писало, что банк ведет активную борьбу за активы холдинга с АО «СМП Банк».

Ранее, осенью 2018 года, Эльбек Сафаев был арестован в Москве по подозрению в даче взятки. Позже его статью переквалифицировали на мошенничество. В 2019 году суд приговорил бизнесмена к 2,5 года колонии. Однако сам Сафаев так и не признал вину.

Осенью 2018 года Эльбек Сафаев был арестован в Москве по подозрению в даче взятки. Позже его статью переквалифицировали на мошенничество. Фото: itpark-kazan.ru

В марте 2020 года суд освободил Эльбека Сафаева, заменив ему неотбытую часть срока заключения штрафом в 500 тысяч рублей.

Выйдя на свободу, бизнесмен включился в борьбу за свои активы. В том числе он потребовал заменить «Газпромбанк» на себя самого в реестре требований кредиторов «Таткабеля». Сафаев объяснил это тем, что в соответствии с договором залога доли в уставном капитале ООО «Идея Групп» к нему перешли права требования к «Таткабелю» в результате обращения взыскания на переданное в залог «Газпромбанку» имущество.



Евгений Калашников