В Нижнекамске компания задолжала сотрудникам более 31 млн рублей зарплаты

После вмешательства прокуратуры ООО «СОМТЕХ РУ» частично погасило долг — работникам перечислено свыше 19 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Нижнекамска выявила крупную задолженность по заработной плате в одной из местных компаний в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что ООО «СОМТЕХ РУ» задолжало 105 сотрудникам более 31 млн рублей. По итогам надзорных мероприятий прокуратура внесла руководству организации представление об устранении нарушений, а также возбудила административное дело за невыплату зарплаты в установленный срок.

После вмешательства надзорного органа компания частично погасила долг — работникам перечислено свыше 19 млн рублей. Полное погашение задолженности находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Казани предприятие после вмешательства прокуратуры погасило долг по зарплате в 15 млн рублей.

Наталья Жирнова