«Таткабель» подешевел на оценке в 2,5 раза

Оценка и уценка

Конкурсный управляющий ООО «Таткабель» обнародовал отчет оценки имущества предприятия, составленный в начале сентября. В нем оценочная стоимость имущества (847,4 млн рублей) оказалась в 2,5 раза ниже балансовой (2,1 миллиарда рублей).

Все движимое и недвижимое имущество, которое подверглось оценке, расположено в селе Столбище Лаишевского района Татарстана, где зарегистрирован и сам «Таткабель». Самый дорогой объект — кабельный завод на промплощадке ООО «ЭнергоИнвест» (связанная с известным бизнесменом Эльбеком Сафаевым структура), чью балансовую стоимость в 575,5 миллиона рублей оценщик снизил в два раза, до 277,6 млн рублей. Еще одно здание завода оценили в 14,2 миллиона, хотя его балансовая стоимость превышает 52 миллиона.



Самый дорогой объект — кабельный завод на промплощадке ООО «ЭнергоИнвест». Фото: tatarstan.ru

Есть, кстати, и обратная ситуация, когда оценщик в разы повысил цену объекта. Это произошло, например, с газовым погрузчиком R70-40Т — стоимость его по балансу составляет всего 84 рубля, а рыночная — 441,1 тысячи.



Также в список имущества вошли два земельных участка (оценочная стоимость — 53,4 и 11,3 миллиона). Два противопожарных проезда оцениваются в 1,6 миллиона (балансовая стоимость — 2,8 миллиона) и 631 тысячу (1,2 миллиона). Цех кабельных муфт и участок под ним стоят, по мнению оценщика, 28 и 39,4 миллиона соответственно (балансовая стоимость — 92,9 и 9,7 миллиона).

Также у «Таткабеля» в собственности нашли три автомобиля: Lada Largus (рыночная стоимость — 357,9 тысячи, балансовая — 414,9 тысячи), Toyota Camry (597,4 тысячи; 104,2 тысячи), и Lada 21214 (181,6 тысячи; 328,1 тысячи). Еще один автопогрузчик оценили в 1,4 миллиона (2,9 миллиона рублей по балансу предприятия).

В итоге автомобили и недвижимость оценили в 433 миллиона, еще 414,4 миллиона приходятся на различное оборудование, включая производственные станки, компьютеры. Рыночная стоимость машин и участков составляет 759,7 миллиона, остального — 1,4 миллиарда.

414,4 миллиона приходятся на различное оборудование, включая производственные станки, компьютеры. Фото: zavodfoto.livejournal.com

За контроль над заводом боролись Сафаев и «Газпромбанк»

«Таткабель» признали банкротом в начале сентября. Судебное заседание по рассмотрению отчета «конкурсника» назначено на 23 декабря 2020 года. Реестр требований кредиторов закрывается 12 ноября 2020 года.

«Таткабель» входит в татарстанскую группу «Инвэнт» известного бизнесмена Эльбека Сафаева. В этом году он вышел на свободу после заключения за покушение на мошенничество. Недавно Сафаев заявился в качестве кредитора в деле о банкротстве «Таткабеля».



«Таткабель» входит в татарстанскую группу «Инвэнт» известного бизнесмена Эльбека Сафаева (на фото — слева). В этом году он вышел на свободу после заключения за покушение на мошенничество. Фото: tatarstan.ru

Как ранее писало «Реальное время», за этот актив шла борьба в арбитражных судах между Сафаевым и связанными с «Газпромбанком» бизнесменами. Предприниматель, который недавно вышел на свободу, и действующая от его лица супруга все-таки проиграли структурам «Газпромбанка» судебную тяжбу за завод. Так, один из ключевых кредиторов «Таткабеля» — ранее управлявшая активами ГК «Инвэнт» компания «Идея Групп» попала под контроль бизнесмена Сергея Кучерявенко, связанного с «топами» «Газпрома».

За 2019 год выручка «Таткабеля» составила 346,9 миллиона рублей при чистом убытке в 3 миллиарда. Год назад убыток составлял 1 миллиард. Последний раз «Таткабель» показывал прибыль в 2016 году — тогда она составила 272,7 миллиона.

Дарья Пинегина