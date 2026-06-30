В СК РФ проследят за ходом дела о возможном мошенничестве туркомпании из Татарстана

По данным заявителей, татарстанская компания предлагала услуги по предоставлению клиентской базы туристов, однако не выполнила обязательства

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту возможных мошеннических действий компании из Татарстана.

Поводом стали обращения предпринимателей из ряда российских городов, включая Барнаул, Новосибирск, Оренбург и Краснодар. В социальных сетях они заявили о пострадавших более чем 300 представителях туристического бизнеса по всей стране.

По данным заявителей, татарстанская компания предлагала услуги по предоставлению клиентской базы туристов, однако не выполнила обязательства. Также сообщается о продаже франшиз в период с мая 2025 по март 2026 года без зарегистрированного товарного знака. В СК отмечают, что на обращения пострадавших о возврате средств компания не реагирует.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, что турагентства Татарстана увеличили оборот на 10% и продажи на 5% за девять месяцев. В целом по стране турбизнес показал наилучшую динамику.

Наталья Жирнова