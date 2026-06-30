Глава Минэкономразвития России пожаловался на работников-зумеров

По словам министра, многие представители молодежи быстрее меняют место работы в течение года и предъявляют особые требования к условиям труда, коллективу и балансу между работой и личной жизнью

Фото: Артем Дергунов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью ИС «Вести», что представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в рынок труда.

Он отметил, что тема повышения производительности труда и привлечения молодежи и старшего поколения остается актуальной, однако с молодыми сотрудниками работодателям работать сложнее. По словам министра, многие представители молодежи быстрее меняют место работы в течение года и предъявляют особые требования к условиям труда, коллективу и балансу между работой и личной жизнью.

Решетников также добавил, что работодатели отмечают меньшую готовность молодежи к переработкам, поскольку для них важны личное время, увлечения и хобби.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что только треть татарстанской молодежи вовлечена в общественно значимые мероприятия, которые проводят местные власти или Всероссийское объединение «Движение первых». Молодежь уходит в интернет, но там рискует нарваться на игры, популяризирующие наркотики. О том, каким образом зумеров вовлечь в повестку дня и сколько подростков трудоустроены этим летом, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова