Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию «Спутником V» уже в понедельник

Фото: скриншот (архив)

С 28 декабря в Москве стартует запись граждан старше 60 лет на вакцинацию от коронавируса «Спутником V». Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По себе скажу — это реально работает», — написал Собянин.

По его словам, вакцинация пожилых граждан — «это здорово», потому что они наиболее подвержены риску заражения COVID-19.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Напомним, что 26 декабря стало известно, что Минздрав РФ одобрил применение отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») на лицах старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что безопасность и эффективность препарата подтверждена клиническими испытаниями.



С 28 декабря прививку от коронавируса в Москве могут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов. Пройти вакцинацию могут и волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Пункты вакцинации от коронавируса в Москве открыты с 5 декабря.



Татьяна Демина