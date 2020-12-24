Главное к утру: одобрение проекта «Кольца» в РТ, «обнуление» сроков Путина, снижение цен на сахар и масло
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 24 декабря:
- Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право действующему президенту РФ избираться еще два раза после внесения поправок в Конституцию.
- С 15 по 21 декабря Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло. Они опустились на 1% и 3,2% соответственно.
- В Татарстане с предложением эвакуировать автомобили без номеров на платных парковках выступил на заседании парламента депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов. Парламентарий считает, что автомобили без номеров могут угрожать общественной безопасности.
- Татарстанская межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани. Проект реконструкции «Кольца» возвращали на доработку уже несколько раз. У него нашлось немало противников, и решение принималось медленно.
- СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что в ближайшее время администрация Вашингтона планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток -т2», и это нанесет по проекту «смертельный удар».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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