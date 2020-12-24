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Главное к утру: одобрение проекта «Кольца» в РТ, «обнуление» сроков Путина, снижение цен на сахар и масло

07:00, 24.12.2020
Главное к утру: одобрение проекта «Кольца» в РТ, «обнуление» сроков Путина, снижение цен на сахар и масло
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 24 декабря:

  • Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право действующему президенту РФ избираться еще два раза после внесения поправок в Конституцию.
  • С 15 по 21 декабря Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло. Они опустились на 1% и 3,2% соответственно.
Фото: Максим Платонов (архив)
  • В Татарстане с предложением эвакуировать автомобили без номеров на платных парковках выступил на заседании парламента депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов. Парламентарий считает, что автомобили без номеров могут угрожать общественной безопасности.
  • Татарстанская межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани. Проект реконструкции «Кольца» возвращали на доработку уже несколько раз. У него нашлось немало противников, и решение принималось медленно.
Фото: president.tatarstan.ru
  • СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили, что в ближайшее время администрация Вашингтона планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток -т2», и это нанесет по проекту «смертельный удар».
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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