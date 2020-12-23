В Татарстане предложили эвакуировать автомобили без номеров на платных парковках

В Татарстане предложили эвакуировать автомобили без номеров на платных парковках. С таким предложением выступил на заседании парламента депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов.

Парламентарий считает, что автомобили без номеров могут угрожать общественной безопасности. Кроме этого снижается пополнение муниципального бюджета при дефиците мест для тех, кто готов платить за парковку.

Фото: KZN.RU

Для решения проблемы он предложил использовать опыт Москвы, где машины без номеров эвакуируют на спецстоянку. В итоге автолюбители перестали скручивать номера.



Ранее в Казани автомобилист закрыл номер надписью «Законопослушный гражданин».



Ольга Плешкова