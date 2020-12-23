В Татарстане окончательно одобрили проект реконструкции ТЦ «Кольцо»

В среду татарстанская межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила 20 проектов. В их числе проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани.

Фото: tatarstan.ru

Комиссия под председательством президента РТ Рустама Минниханова одобрила также ряд проектов в Казани, Чистополе и Свияжске, передает пресс-служба президента республики.

Фото: president.tatarstan.ru

А вот концепцию застройки на улице Островского Минниханов пока не поддержал. Он предложил обсудить ее снова после осмотра территории на месте.

Напомним, что многострадальный проект реконструкции «Кольца» возвращали на доработку уже несколько раз. У него нашлось немало противников и решение принималось медленно.