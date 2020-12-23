Росстат отчитался о снижении цен на сахар и масло

Фото: Максим Платонов (архив)

С 15 по 21 декабря Росстат зафиксировал снижение цен на сахар и подсолнечное масло. Они опустились на 1% и 3,2% соответственно.

Цены на подсолнечное масло снизились впервые после 19 недель непрерывного роста, отмечает «РИА Новости». Сахар дорожал уже 25 недель подряд.

По данным статистического ведомства, в 76 регионах цены на сахар снизились. Поднялись они в семи субъектах РФ, остались прежними — в Амурской области и Чукотском автономном округе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подсолнечное масло подешевело в 49 регионах, подорожало — в 27, не изменилось в цене в Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе.

Ранее сообщалось, что в России резко упали оптовые цены на подсолнечное масло.