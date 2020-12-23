Госдума приняла в первом чтении закон об «обнулении» сроков Путина

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право действующему президенту РФ избираться еще два раза после внесения поправок в Конституцию.

Документ уже одобрен правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом ГД по контролю и регламенту.

Авторами документа выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

Напомним, проект закона внесли в Госдуму в середине ноября. Норма об «обнулении» предполагает, что со времени принятия поправок в Конституцию РФ президент не может занимать эту должность более двух сроков (парламентарии убрали слово «подряд»). Однако не учитываются сроки, которые президент занимал до вступления в силу новой редакции основного закона страны.