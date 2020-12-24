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Reuters: США готовят «смертельный удар» по «Северному потоку — 2»

06:19, 24.12.2020
Reuters: США готовят «смертельный удар» по «Северному потоку — 2»
Фото: angi.ru

В ближайшее время администрация Вашингтона планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые смогут нанести по проекту «смертельный удар». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

«Газпром» для более быстрого завершения прокладки трубопровода, скорее всего, будет привлекать иностранные компании — источник заявил, что европейский организации, участвовавшие в строительстве, смогут избежать санкций, если «добросовестно приложат усилия, чтобы свести на нет свое участие».

Ограничения, по словам собеседников агентства, не будут направлены против конкретных стран или чиновников.

Напомним, морское управление Дании опубликовало уведомление о сроках начала работ по «Северному потоку — 2» — укладку труб планируется начать с 15 января 2021 года.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетика
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