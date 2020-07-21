«Такие объекты, как «Кольцо», могут выпадать из общих правил»

Вписывается ли «Кольцо» в исторический центр?

На минувшей неделе авторы проекта реконструкции «Кольца» представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову концепцию будущего фасада торгового центра. По новой концепции, он состоит из четырех блоков, каждый — с собственным фасадным решением. Тогда Минниханов в целом одобрил концепцию, но в то же время, учитывая высокий интерес к объекту у жителей Казани, поручил представить ему окончательную полную презентацию, прежде чем приступить к работам.

Вместе с тем у жителей города и экспертов остаются два вопроса. Первый: каким будет общественное пространство вокруг нового «Кольца»? На эскизах видны лишь небольшие его части, но уже по ним заметно, что проект предполагает определенное озеленение. Второй: насколько современная концепция «Кольца» укладывается в исторический облик центра Казани? «Реальное время» попыталось найти ответы на эти вопросы.

Как пояснила сегодня «Реальному времени» Дарья Толовенкова, заместитель главного архитектора Казани, на данный момент согласована только концепция фасада здания.

— Само решение по посадке этой концепции на конкретную местность, тем более с таким сложным транспортным узлом, требует комплексного рассмотрение. То же самое касается озеленения — это одно из центральных мест города, и его нельзя рассматривать только с точки зрения одного объекта. Проектирование будет длиться еще несколько месяцев, и только тогда станет ясно, каким будет финальное решение.

Баланс между новым и старым

Архитектор Олег Маклаков, глава проектной группы по разработке Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, пояснил: «Кольцо», как важный градостроительный узел, может и выпадать из общих правил застройки.

— По регламентам для рядовой застройки, объект находится в зоне регенерации, самой исторической и стандартизированной. Но в связи с тем, что территория «Кольца» — важный градостроительный узел, она определена как акцентная. Такие объекты могут выпадать из общих правил застройки. Для подобных территорий предусмотрен конкурс проектов, который недавно состоялся. Выбран вариант, в котором объемы зданий по основным параметрам соотносятся с требованиями для рядовой застройки, а концепция самого решения основана на воссоздании утраченных объемов и периметров квартала.

По мнению Маклакова, в проекте даны современные решения фасада, с небольшими отклонениями от принципов рядовой застройки. «Это целесообразно для этой ключевой территории, и, соответственно, фасады и здания здесь должны быть современными», — полагает архитектор.

— Хочется добавить, что проектировщики нашли оригинальное и легкое решение — использование «суперфасада», орнамент в котором основан на региональных национальных мотивах. Это универсальный прием, который довольно широко используется в современной архитектуре. Таким способом объединяется история, традиция и современные принципы, строительные технологии и современная трактовка облика здания как единого объекта. С определенной долей абстракции, конечно. Очень интересно и решение с «Музуровскими номерами»: здание не воссоздается напрямую, но установленный «суперфасад», как декорация, формирует его прежний облик. За всем этим будет видно современное здание, современная витрина, XXI век. На мой взгляд, это самый правильный подход — создание баланса между новым и старым, — добавил Маклаков.

Александр Артемьев