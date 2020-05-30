Появилось видео перевозки самолета на стройку Kazan Expo Hotel, где из него сделают лаундж-бар

Фото: соцсети

В Казани сняли на видео процесс перевозки самолета на стройку Kazan Expo Hotel. Из настоящего воздушного судна планируется сделать лаундж-бар для гостей отеля.

«Процесс перевозки самолета на стройку Kazan Expo Hotel, где из него сделают крутой ресторан», — подписал видео автор.



Самолет ЯК-42 разместят рядом с аэропортом на Выставочной улице. Из него сделают лаундж-бар в ретро-стиле. Открыть объект планируется летом 2021 года.

Напомним, что отель у выставочного комплекса Kazan Expo построит миллиардер с Дальнего Востока. Инвестором является компания Kravt Invest, которая вложила 1,8 млрд рублей, проект поддерживает правительство РТ. Планируется, что в отеле будет 250 номеров, в числе которых категории «люкс» и «президентский». «Фишкой» отеля станет ресторан, который будет находиться на борту настоящего воздушного судна.