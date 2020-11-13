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Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19

16:59, 13.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Башкирия возглавила рейтинг регионов России по возможным манипуляциям со статистикой смертей от коронавируса. Об этом пишет ТНВ со ссылкой на пост замглавредактора онлайн-журнала «Холод» Михаила Зеленского в Facebook. Он основывается на цифрах Росстата.

По словам журналиста, в Башкирии избыточная смертность не коррелируется с официальной статистикой смертности по ковиду. Так, в регионе доля неучтенных избыточных смертей составляет 99%. По официальным данным в РБ умерли 65 человек.

Башкирия возглавила рейтинг манипуляции с ковидной статистикой


Под избыточной смертностью подразумевается разница между нынешними и прошлогодними значениями. Зеленский отметил, что Росстат выдает данные тех умерших, у кого коронавирус был как основная или сопутствующая причина смерти по каждому из регионов. Ежемесячные данные ведомства, по его словам, позволяют однозначно оценить, сколько смертей пытается «скрыть» тот или иной регион.

Также в пятерку попали Липецкая и Ленинградская области, Чечня и Татарстан.

На данный момент в Татарстане официально зарегистрировано 119 случаев смерти от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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