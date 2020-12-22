США ввели санкции против СВР и Минобороны России

Министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который попали Служба внешней разведки и Министерство обороны России. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение американского Минторга.



Всего в списке 45 российских организаций, если объединить повторяющиеся названия — 41. В список в том числе попали «Ростех», «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», специальный летный отряд «Россия».

Фото: pnp.ru

Также в декабре сообщалось, что Министерство коммерции США ввело санкции против российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина РФ Ильяса Сабирова.

Маргарита Головатенко