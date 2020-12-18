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США ввели новые санкции против России

20:49, 18.12.2020
США ввели новые санкции против России
Фото: pxhere.com

Министерство коммерции США ввело санкции против российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина РФ Ильяса Сабирова. Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.

Ограничения вводятся против лиц и компаний, которые «небезосновательно считаются вовлеченными в <...> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике», а также рискуют быть причастными к ней, передает «РИА Новости».

Сабиров в беседе с РБК рассказал, что в августе российский МИД предупреждал его о возможных санкциях. «Только они не уточняли, что это будут за списки. Что это, откуда и почему — ничего непонятно», — пояснил он.

10 декабря Великобритания и США ввели санкции против ряда российских граждан и компаний по обвинению в нарушении прав человека.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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