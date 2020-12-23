В Казани в среду вечером пробки достигли семи баллов
В Казани в среду вечером наблюдаются семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Отметим, что недолго отмечались и восьмибалльные пробки.
Заторы из-за ДТП образовались на улицах Н. Ершова, Лево-Булачной, Петра Витера, на проспекте Победы. Также пробки наблюдаются на улице Вишневского, Тихомирнова, Пушкина, на проспекте Ямашева.
Вчера вечером Казань встала в восьмибалльных пробках.
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