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В Казани в среду вечером пробки достигли семи баллов

17:54, 23.12.2020
В Казани в среду вечером пробки достигли семи баллов
Фото: скриншот

В Казани в среду вечером наблюдаются семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Отметим, что недолго отмечались и восьмибалльные пробки.

Заторы из-за ДТП образовались на улицах Н. Ершова, Лево-Булачной, Петра Витера, на проспекте Победы. Также пробки наблюдаются на улице Вишневского, Тихомирнова, Пушкина, на проспекте Ямашева.

Вчера вечером Казань встала в восьмибалльных пробках.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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