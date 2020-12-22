Во вторник вечером Казань встала в 8-балльных пробках

Во вторник вечером (на 17.32) пробки в Казани достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В центре города стоит улица Лево-Булачная, Саид-Галеева, Чернышевского, Пушкина, Щербаковский переулок. Затруднено движение по улице Вишневского вплоть до моста Миллениум.

В обе стороны наблюдаются заторы по улице Николая Ершова. Также серьезный затор по улице Гвардейской в сторону Ершова и Аделя Кутуя в обе стороны.

Ольга Плешкова