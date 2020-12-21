Россияне рассказали о желаемом размере пенсии

Большинство россиян (46,6%) желают получать пенсию в размере не менее 45 тыс. рублей. 30 тыс. согласны получать 29,1% респондентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.



Больше 45 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 22,1% опрошенных и всего 1% россиян сказал, что им остаточно пенсии в пределах 25 тыс. рублей.

В столице России большинство респондентов (44%) сообщили, что пенсии до 45 тыс. рублей вполне хватит, однако 38,5% все же считают, что она должна быть выше.

52,3% опрошенных сообщили, что в реальности получают или будут получать пенсию около 15 тыс. рублей. Каждый пятый рассчитывает получать до 30 тыс. рублей, 4,3% — до 45 тыс. рублей, столько же рассчитывают получать больше этой суммы.

Фото: realnoevremya.ru

Исследование проводилось в ноябре среди 1,5 тыс. человек по России.

Ранее россияне называли размер пенсий для комфортной жизни в старости.

Маргарита Головатенко