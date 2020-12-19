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В Татарстане мать и сын отравились угарным газом

11:21, 19.12.2020
В Татарстане мать и сын отравились угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в Татарстане мать и сын пострадали от отравления угарным газом в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Случай произошел в Лениногорске, в многоквартирном доме на улике Кошевого. Пострадали 30-летняя женщина и пятилетний мальчик. С диагнозом «отравление угарным газом средней степени они помещены в Лениногорскую ЦРБ.

Предварительная причина происшествия — слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Ранее в Казани угарным газом отравились женщина и ребенок.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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