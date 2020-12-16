В Казани угарным газом отравились женщина и ребенок

В Казани угарным газом отравились женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел вчера в 23.30. По адресу: Бондаренко, 27 два человека отравились угарным газом. Пострадавшими оказались 31-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшие с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» госпитализированы. Выясняются причины произошедшего.



Ранее в Казани два человека госпитализированы в результате отравления угарным газом в квартире.



Ольга Плешкова