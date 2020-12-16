Татарстан оказал Казани дополнительную финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда рублей
Текущий бюджет Казани изменился в связи с дополнительной финансовой помощью из республиканской казны в размере 1,2 млрд рублей, сообщил сегодня во время сессии Казгордумы начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.
Финансирование направили в том числе на присмотр за детьми в детсадах в связи с приостановлением родительской платы в нерабочие дни в этом году, а также на благоустройство города, обеспечение жильем молодых семей, организацию отдыха детей в каникулы. Городские расходы уменьшились за счет остатков бюджета на 1 января этого года, а также за счет погашений коммерческих кредитов и безвозмездных поступлений, отметил Мухаметшин.
В результате депутаты внесли изменения в бюджет этого года. Доходы города увеличились на 1,286 млрд рублей и составили 28,2 млрд рублей, расходы выросли на 1,252 млрд рублей и составили 29,6 млрд рублей. Дефицит снизился на 34,8 млн рублей и равен 1,4 млрд рублей, источником его покрытия являются остатки средств на начало года.
Ранее сообщалось, что депутаты Казгордумы утвердили бюджет на 2021 год на 28,1 млрд рублей.ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
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