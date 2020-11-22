В Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения коронавирусом

В Татарстане увеличился темп прироста случаев заражения коронавирусом. Показатель по республике теперь составляет 0,8%. Такой же показатель у Ямало-Ненецкого АО, Республики Северная Осетия, Магаданской и Ростовской областей, сообщает оперштаб.



На первом месте с показателем прироста 0,6% — Ханты-Мансийский АО и Дагестан. Второе место разделяют Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Марий Эл и Калмыкия — их показатель составляет 0,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане сохраняется темп прироста в 0,7%.