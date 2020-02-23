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В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны

15:13, 23.02.2020
В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Фото: glavarb.ru

В День защитника Отечества во дворе дома в Уфе, где живет 102-летний участник Великой Отечественной войны Мугин Нагаев, прошел парад военных.

В торжественном шествии на улице Муксинова, возле лицея №160, приняли участие более 200 юнармейцев, курсантов и кадетов. Парад принимал глава Башкирии Радий Хабиров. Перед парадом он вручил Нагаеву орден генерала Шаймуратова, сообщает пресс-служба главы РБ.

Мугин Нагаев является ветераном 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, кавалером орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского.

Общество Татарстан
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