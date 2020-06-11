Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах

Фото: Инна Серова

Предложила законодательно запретить открывать «наливайки» в новых жилых домах председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова в ходе обсуждения проекта закона «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан».

Сославшись на жалобы, поступающие из Набережных Челнов, Захарова заявила:

— Те вопросы, которые перед нами ставят граждане, не решаются!

Депутаты, высказавшиеся за более радикальные меры, сообщили, что ограничение в 50 квадратных метров площади торгового зала, предложенное авторами законопроекта, — это «площадь трехкомнатной квартиры», а 80 процентов контрафактного алкоголя реализуются именно в «наливайках». Выступающие высказались за полный запрет продажи алкоголя в розлив в жилых домах. Противники жестких ограничений говорили о том, что это станет дополнительным ударом по бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Однако по настоянию Фарида Мухаметшина, прервавшего дебаты, законопроект был принят в первом чтении — с условием последующей доработки.

Ранее «Реальное время» писало об обсуждении законопроекта на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, которое так и не привело к выработке согласованной позиции законодателей по «наливайкам».

