Главное к утру: осквернение памятника Габдулле Тукаю, санкции против России, курс доллара ниже 73 рублей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 11 декабря:
- Евросоюз продлил экономические санкции против России. На данный момент санкции Евросоюза против России действуют до 31 января 2021 года.
- Великобритания и США ввели санкции против ряда российских граждан и компаний по обвинению в нарушении прав человека. В санкционный список Америки вошли советник главы Чечни по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, представитель Рамзана Кадырова Зияд Сабсаби и ряд других лиц. В британском списке людей, попавших под ограничительные меры, — Аюб Катаев (экс-глава полиции Аргуна в Чечне), заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов и спецотряд быстрого реагирования «Терек».
- В Астрахани возле школы №74 неизвестные осквернили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник испачкали синей краской и нарисовали на нем нацистскую символику. Пострадала от рук злоумышленников и прилегающая территория. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».
- Главная елка Казани, установленная в 2019 году у Центра семьи «Казан», заняла второе место в топ-5 самых дорогих праздничных елок России. В прошлом году 34-метровая елка обошлась Казани в 42,8 млн рублей. Шатер, окружавший дерево, стоил еще 17,8 млн рублей.
- Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 18 августа. По данным Мосбиржи, курс доллара достиг 73,05 рубля. Курс евро равен 88,6 рубля.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в прояснении ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. По словам Путина, проблема в разрешении ситуации с Навальным состоит в том, что власти Германии, где находятся потенциальные основания для возбуждения уголовного дела, не отвечают на запросы России.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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