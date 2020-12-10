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Путин: Россия заинтересована в прояснении ситуации с отравлением Навального

23:50, 10.12.2020
Путин: Россия заинтересована в прояснении ситуации с отравлением Навального
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в прояснении ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

«Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснение этого печального дела», — цитирует ТАСС главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

По словам Путина, проблема в разрешении ситуации с Навальным состоит в том, что власти Германии, где находятся потенциальные основания для возбуждения уголовного дела, не отвечают на запросы России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и Путин провели телефонный разговор, в котором затронули инцидент с Навальным.

В начале декабря Навальный заявил, что российский президент не хочет, чтобы он возвращался в Россию, поэтому пытается обвинить его в призывах к насильственному свержению конституционного строя РФ.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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